Vergewaltigungsvorwurf Trump verteidigt in Vernehmungsvideo vulgäre Aussagen

Carroll wirft Trump vor, sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt zu haben. Trump, der damals noch nicht als Politiker, sondern als Immobilienunternehmer tätig war, wies die Vorwürfe stets zurück - einmal mit den Worten, sie sei nicht sein Typ. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt, zivilrechtlich stand Carroll der Rechtsweg für eine Klage jedoch offen. Sie fordert eine Entschädigung. Die Plädoyers in dem Fall werden kommende Woche erwartet.In dem nun veröffentlichten Video bezeichnet Trump Anwältin Kaplan außerdem als „eine politische Agentin“ und „eine Schande“. In Bezug auf Carroll sagte er, dass er diese nicht kenne und nichts über „diese Verrückte“ wisse.