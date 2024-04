Kommentar zu Trumps Plänen für die Ukraine Moralische Bankrotterklärung

Einem Kriegstreiber alles zu geben, was er begehrt, hat in der Geschichte noch nie zu Frieden geführt. Mahnendes Beispiel bleiben die Konsequenzen der gescheiterten Besänftigungspolitik gegenüber Nazi-Deutschland. Über die Köpfe der Regierung in Prag hinweg erlaubten die Westmächte im Münchener Abkommen 1938 den Einmarsch der Wehrmacht ins Sudentenland. Statt den Frieden in Europa zu bewahren, mündete dieses „Appeasement“ direkt im Überfall Polens und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs.