Spionagevorwürfe : Tschechien weist 18 russische Botschaftsmitarbeiter aus

Das zerstörte Munitionslager in Vrbetice im Osten Tschechiens. Foto: Czech Republic Police / Handout/CZECH REPUBLIC POLICE/dpa

Prag Russische Spione sollen an der Explosion eines Munitionslagers in Tschechien beteiligt gewesen sein. Waren es dieselben wie beim Skripal-Anschlag? Moskau spricht von „Tricks“.

Tschechien wirft Russland vor, in die Explosion eines Munitionslagers im Jahr 2014 verwickelt gewesen zu sein.

Regierungschef Andrej Babis sprach von eindeutigen Beweisen. „Tschechien ist ein souveräner Staat und muss auf diese nie dagewesenen Enthüllungen in entsprechender Form reagieren“, sagte der 66-Jährige. In dem Munitionslager in Vrbetice im Osten Tschechiens war es im Oktober und Dezember 2014 zu mehreren Explosionen gekommen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben und es entstand enormer Sachschaden.