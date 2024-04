Haftstrafen und Ausreisesperren Mehr als 130 Deutsche sitzen in der Türkei fest

In der Türkei sitzen derzeit 131 Deutsche fest. Über die Hälfte von ihnen sind im Gefängnis, der Rest darf das Land wegen Ausreisesperren nicht verlassen. Das teilte die Bundesregierung in der Antwort auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Gökay Akbulut mit, die uns vorliegt. Erstmals listet das Auswärtige Amt in seiner Antwort die Gründe auf, warum die Deutschen festgehalten werden. In mindestens einem Viertel der Fälle werden Haft und Ausreisesperren demnach mit politischen Vorwürfen begründet. Akbulut wirft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor, sich bei seinem Türkei-Besuch nicht energisch genug für inhaftierte Deutsche eingesetzt zu haben.