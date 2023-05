Präsidentschaftswahl Türkei geht in Stichwahl: Im Griff der Nationalisten

Cansu Yapici sagt, Kilicdaroglus erste Kampagne sei für sie ein wenig so gewesen als hätte der versöhnliche „Geist von Gezi“ seinen Weg in die Politik gefunden - ein Zusammenschluss über Identitätsgrenzen hinweg, wie damals im Gezi-Park. Der Trend zum Nationalismus in der Türkei dagegen mache ihr Angst. Viele ihrer Freunde seien bereits ins Ausland gegangen, sagt sie. Aber sie werde den Kampf für ihre Rechte auch bei einem Wahlsieg Erdogans weiterführen, „wahrscheinlich dann in einem düstereren Umfeld.“