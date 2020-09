„Mittelmeer-Sturm“ : Türkei kündigt Militärübung vor Zypern an

Türkei kündigt Militärübung vor Zypern an

Das zur Suche nach Erdgas eingesetzte türkische Forschungsschiff „Oruc Reis“ (M) fährt Anfang August in Begleitung türkischer Kriegsschiffe über das Mittelmeer. Der Streit zwischen der Türkei und Griechenland eskaliert weiter. Foto: -/IHA/AP/dpa

Istanbul Im östlichen Mittelmeer eskaliert seit Wochen ein Erdgas-Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Eine neue Ankündigung aus Ankara wird dabei nicht für Beruhigung sorgen.

Inmitten des Streits um die Erdgassuche im östlichen Mittelmeer hat die Türkei eine Militärübung vor Zypern angekündigt. Unter dem Namen „Mittelmeer-Sturm“ soll sie am Sonntag beginnen und bis Donnerstag dauern, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte.

In einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte der griechische Außenminister Nikos Dendias am Samstag erneut, dass die Türkei die Spannungen im östlichen Mittelmeer abbauen müsse. Das teilte das griechische Außenministerium nach dem Telefonat in einem Tweet mit.