Kommunalpolitiker Türkei wählt: Gewinnt Erdogans AKP Istanbul zurück?

Imamoglu hatte Erdogans regierender AKP 2019 die Macht in Istanbul entrissen und damit eine 25-jährige Herrschaft islamisch-konservativer Parteien beendet. Die AKP ließ die Wahl damals annullieren. In der zweiten Runde gewann Imamoglu mit noch größerem Abstand - das gilt als schwerster Rückschlag in Erdogans politischer Karriere. In Istanbul hatte einst auch Erdogans politischer Aufstieg seinen Anfang genommen, als er 1994 zum Bürgermeister gewählt wurde.