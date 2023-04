Wahl in der Türkei Erdogan und Kilicdaroglu stehen für gegensätzliche Vorstellungen von der Zukunft des Landes

Wenn Präsident Recep Tayyip Erdogan die Fragen des türkischen Staatsfernsehens beantwortet, sitzt er mit Anzug und Krawatte auf einem goldverzierten Stuhl in einem prächtigen Saal mit Kronleuchtern und Fahnen. Wenn Kemal Kilicdaroglu als Erdogans Herausforderer bei der Präsidentenwahl am 14. Mai zu den Wählern spricht, sitzt er im offenen Hemd am Küchentisch, mit Teekocher und abgespültem Geschirr im Hintergrund.