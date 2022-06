Truthahn-Übersetzung stört Türken seit Jahrzehnten : Türkei will nicht mehr “Turkey“ heißen

Mevlut Cavusoglu (r.), Außenminister der Türkei, beim Treffen der Nato-Außenminister im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Istanbul Die Türkei will nicht mehr „Türkei“ genannt werden. Im eigenen Land wurde die Marke „Made in Turkey“ bereits verboten. Das die Umbenennung weltweit erfolgreich ist, könnte jedoch an einem bestimmten Buchstaben scheitern.