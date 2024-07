Ausländerfeindliche Krawalle Türkei will mit Assad über Rückkehr von Flüchtlingen verhandeln

Der syrische Diktator Baschar al-Assad galt der Türkei bisher als Kriegsverbrecher – jetzt buhlen Regierung und Opposition in Ankara um den Diktator. Präsident Recep Tayyip Erdogan will mit Vermittlung durch Russland wieder Beziehungen mit Syrien aufnehmen; auch der türkische Oppositionsführer Özgür Özel steht schon Schlange, um sich mit Assad zu treffen. Erdogan und Özel wollen die syrischen Flüchtlinge nach Hause schicken, um die aufgebrachten Türken zu beruhigen. In mehreren türkischen Städten gab es am Wochenende wieder ausländerfeindliche Krawalle und Unruhen. Einige EU-Länder denken ähnlich wie Erdogan und Özel.