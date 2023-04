Wahlkampfauftritte wegen Krankheit abgesagt Türkischer Präsident Erdogan zeigt Schwäche

In Europa können Auslandstürken seit Donnerstag ihre Stimme für die Wahl am 14. Mai abgeben – doch auf die Ermunterung von Recep Tayyip Erdogan müssen sie verzichten: Der Staatspräsident sagte einen für den Donnerstagabend geplanten Auftritt bei türkischen Auslands-Fernsehsendern aus gesundheitlichen Gründen ab. Schon seit zwei Tagen muss der 69-Jährige nach einem Schwächeanfall seine Wahlkampfauftritte in Anatolien streichen. Nur per Videoschalte konnte er am Donnerstag an der Einweihung des ersten türkischen Atomkraftwerkes teilnehmen. Erdogans gesundheitliche Probleme offenbaren eine politische Schwäche. Denn eigentlich wollte der Präsident diese Woche in die Offensive gehen, um aus einem Umfragetief herauszukommen. Daraus wird nun erst einmal nichts.