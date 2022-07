Nordafrika : Tunesien: Abstimmung über umstrittenen Verfassungsentwurf

Ein Mann gibt seine Stimme in einem Wahllokal in Tunis ab. Foto: Khaled Nasraoui/dpa

Tunis Mehr als neun Millionen Tunesier sind zur Abstimmung über eine neue Verfassung aufgerufen. Doch indirekt gilt das Referendum auch als Abstimmung über die Führung des Präsidenten.

In Tunesien haben am Montagmorgen die ersten Wähler über eine neue Verfassung abgestimmt. Der Verfassungsentwurf gilt als äußerst umstritten, weil der Präsident künftig mehr Macht erhalten soll - zulasten von Parlament und Justiz. Die Einführung einer neuen Verfassung ist Teil eines von Präsident Kais Saied vorangetriebenen politischen Umbaus. In den Wahllokalen der Hauptstadt Tunis war am Morgen zunächst wenig los. Umfragen deuteten auf eine geringe Wahlbeteiligung hin.