Vor den Präsidentschaftswahlen Konkurrenz unerwünscht

Ayachi Zammel ist so oft im Gefängnis, dass er keine Zeit für den Wahlkampf hat. Der tunesische Präsidentschaftskandidat kam am vorigen Montag wegen angeblicher Manipulationen von Wahlunterlagen in Haft und wurde in der Nacht zum Freitag auf Anordnung eines Richters auf freien Fuß gesetzt. Kaum hatte Zammel das Gefängnis verlassen, tauchten Beamte der Nationalgarde auf und nahmen ihn wieder fest. Wenige Stunden später sollte er freikommen, blieb aber eingesperrt. Der liberale Politiker Zammel soll vor der Präsidentschaftswahl am 6. Oktober eingeschüchtert werden. Amtsinhaber Kais Saied will keine Konkurrenz.