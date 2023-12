Nach Parlamentswahl Tusk will führende Rolle für Polen in der EU

Polens neuer Regierungschef Donald Tusk hat eine grundlegende Wende in der Europapolitik seines Landes angekündigt. Polen müsse durch gute Zusammenarbeit zu einem Anführer in der EU werden, sagte Tusk in seiner Regierungserklärung. Er betonte auch, dass Polen sich in EU und Nato für weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine einsetzen werde.