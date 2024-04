Russische Invasion Über 80 Prozent der Ukrainer glauben an Sieg über Russland

Trotz sich häufender Rückschläge an der Front sind weiter mehr als 80 Prozent der Ukrainer überzeugt von einem Sieg über Russland. 59,5 Prozent der Befragten glauben uneingeschränkt an einen Sieg im Krieg, teilte das renommierte Rasumkow-Institut in Kiew mit. Weitere 23,4 Prozent antworteten mit „Eher ja“ auf die Frage. Mit „Nein“ oder „Eher nein“ antworteten dabei lediglich zusammengefasst elf Prozent. Der Rest enthielt sich der Antwort.