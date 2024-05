Kommentar zu den Neuwahlen in Großbritannien Rishi Sunak setzt auf den Überraschungseffekt

Mit seiner Ankündigung von Neuwahlen am 4. Juli pokert der Regierungschef hoch. In den Umfragen liegen die Tories seit Monaten konstant um die 20 Prozentpunkte hinter der oppositionellen Labour-Partei. Warum also hat der Premier vor diesem Hintergrund früher als ursprünglich gedacht Wahlen ausgerufen? Er setzt bei seiner Entscheidung auf den Überraschungseffekt. Denn bis zum Urnengang bleibt nicht mehr viel Zeit.