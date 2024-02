Fragen & Antworten Ukraine-Hilfe: Scholz und Macron nicht im Gleichschritt

Die Raketen haben eine Reichweite von 500 Kilometern und könnten damit von der Ukraine aus theoretisch auch den Kreml in Moskau treffen. Sollten die Marschflugkörper russisches Territorium erreichen, wäre Deutschland aus Sicht des Kanzlers Teil des Kriegsgeschehens. Um das auszuschließen, müsste die Kontrolle über die Zielerfassung in deutscher Hand bleiben. Das bedeutet: Deutsche Soldaten müssten die Raketen programmieren - von Deutschland aus oder in der Ukraine. Das wiederum würde nach der Lesart des Kanzlers ebenfalls eine deutsche Beteiligung an dem Krieg bedeuten. „Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Auch nicht in Deutschland“, sagte Scholz am Montag bei einer Veranstaltung der dpa in Berlin.