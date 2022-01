Krisentreffen : Ukraine-Konflikt: Blinken und Lawrow dämpfen Hoffnungen

Genf Die Bemühungen zur Deeskalation in der Ukraine-Krise laufen auf Hochtouren. Die USA und Russland überziehen sich gegenseitig mit Vorwürfen. Die beiden Außenminister dämpfen diplomatische Erwartungen.

Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt sind der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Antony Blinken zu Krisengesprächen in Genf zusammengekommen. Die beiden Chefdiplomaten begrüßten sich in einem Hotel am Genfersee mit Handschlag.

Lawrow: „Erwarten Antworten“

„Wir erwarten Antworten auf unsere Vorschläge“, sagte Lawrow. Russland sieht sich von einer Ausdehnung der Nato an seine Grenzen in seiner Sicherheit bedroht. Lawrow appellierte an Blinken, die USA mögen ihre Verpflichtungen in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ernst nehmen. Demnach seien Sicherheitsfragen „unteilbar“. Nato-Staaten sollten ihre Interessen nicht auf Kosten anderer durchsetzen.