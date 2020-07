Nach 20 Anläufen : Ukraine-Konflikt: Neue Waffenruhe im Donbass hält bisher

Donezk/Luhansk Schon mehr als zwei Dutzend Mal haben die ukrainische Führung und die von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine eine Waffenruhe vereinbart. Dass sie diesmal hält, ist die wichtigste Voraussetzung für eines neues Gipfeltreffen - in Berlin.

Vertreter der prorussischen Separatisten in den Regionen von Donezk und Luhansk teilten am Montag mit, dass die kurz nach Mitternacht Ortszeit (23.01 Uhr MESZ) in Kraft getretene Feuerpause von den Regierungstruppen eingehalten werde. Die Angaben vom ukrainischen Militär wurden noch am Vormittag erwartet. Seit Beginn des Jahres wurden allein auf Regierungsseite rund 50 Soldaten getötet und mehr als 250 verletzt.