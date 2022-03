Besuch an ukrainisch-rumänischer Grenze : „Kinder leiden ganz besonders unter diesem Krieg“

Ein Kind aus der Ukraine steht mit Gepäck vor einem Einkaufszentrum, das als improvisiertes humanitäres Zentrum in der Nähe des ukrainisch-polnischen Grenzübergangs dient. Foto: picture alliance/dpa/CTK/Deml Ondrej

Sighet Aufnahmezentren mit einem blauen Punkt sollen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine entlang ihrer Routen in der EU helfen. Entwicklungsministerin Schulze besucht einen Startpunkt an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Jeden Tag kommen dort mehr als 1000 Menschen in die EU, darunter viele Kinder.