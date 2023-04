Ukraine-Krieg und Getreideabkommen Russland nutzt Hunger als Waffe

Am Dienstag lief das Frachtschiff „Michalakis“ aus dem ukrainischen Hafen Odessa in Richtung Spanien aus. In der Ukraine hatte das Schiff fast 44.000 Tonnen Weizen geladen. Die „Michalakis“ gehört zu den Hunderten von Schiffen, die seit Juli vergangenen Jahres mit Agrargütern für den Weltmarkt die Kornkammer Ukraine verlassen haben. Sie alle stachen laut den Vorgaben der Schwarzmeer-Getreide-Initiative in See. UN-Generalsekretär António Guterres nennt die Übereinkunft über einen sicheren Export einen „Hoffnungsträger“.