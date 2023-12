Vater an der Front berichtet aus dem Ukraine-Krieg „Mir fehlt es, meinem Sohn das Kochen zu zeigen“

Kreminna · Frontsoldat Witalij sieht seine Familie das zweite Weihnachtsfest in Folge nicht. Der 33-Jährige weiß genau, wofür er kämpft. Seine Frau Marianna sieht das auch so. Doch sie will, dass die Last gerecht verteilt wird.

24.12.2023 , 05:00 Uhr

Bei einem Grananteneinschlag wurde Witalij schwer verwundet. Der Familienvater meldete sich noch während seiner Rehaphase an die Front zurück. Foto: Till Mayer

Von Till Mayer

Der Krieg hat seine Spuren auf dem Körper von Witalij hinterlassen. Im linken Unterarm haben die Splitter Zacken aus dem Fleisch gerissen. Jetzt zieht sich die Haut in Wellen über die Muskulatur. Auf dem Oberarm erinnert die ehemalige Wunde an ein dreidimensional eingeprägtes Tattoo einer Landkarte. Witalij hat nach seiner Verwundung wieder Muskeln aufgebaut, doch der Arm bleibt etwas ungelenk. Nicht einmal die Rehazeit wollte er nach seiner Verwundung ganz nutzen und meldete sich schnell wieder an die Front zur 63. Brigade zurück.