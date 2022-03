Ukraine-Krieg : Warum der UN-Generalsekretär keinen Draht zu Putin hat

Genf UN-Generalsekretär Guterres hat bislang keine wirksame diplomatische Strategie gegen die Aggression im Ukraine-Krieg entwickelt. Er sprach nicht einmal persönlich mit Wladimir Putin. Warum?

Ein Trip in den Kongo? Ja. Als sich die Kriegsgefahr in Europa zuspitzte, plante UN-Generalsekretär António Guterres, in die Demokratische Republik Kongo aufzubrechen. Letztlich musste er seine Reise in das afrikanische Land aber abblasen. Ein UN-Sprecher kündigte die Rückkehr des Generalsekretärs in das New Yorker Hauptquartier für den 22. Februar an, das geschehe „im Lichte“ der sich verschlechternden Ukraine-Lage. Am 24. Februar dann startete Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auf das Nachbarland.