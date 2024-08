Rolle im Ukraine-Krieg Wie neutral soll die Schweiz sein?

Treffen in Genf

Russland hat als einziges Land eine Einladung der Schweiz an die Mitglieder des Weltsicherheitsrates zu einem Besuch in der Schweiz ausgeschlagen. Diplomaten der 13 anderen Länder reisen am 25. und 26. August nach Genf, wie ein Sprecher des Außenministeriums in Bern sagte. Die Vertretung Russlands habe in New York wissen lassen, dass sie an der Reise nicht teilnimmt. Gründe nannte sie nicht. Moskau hat die Schweiz aber als „unfreundlichen Staat“ eingestuft, seit sie die EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine übernommen hat. Die Schweiz ist zum ersten Mal eines der zehn nicht permanenten Mitglieder des Weltsicherheitsrates. dpa