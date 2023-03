Diplomatie Ukraine-Krieg: Xi will politische Lösung und steht zu Putin

Auch sollten „extreme Sanktionen und Druck“ beendet werden, stellte sich Xi Jinping hinter seinen „strategischen Partner“ Russland. Er sprach sich für die Schaffung einer ausgewogenen Sicherheitsarchitektur in Europa aus, was Beobachter gemeinhin als Kritik an der Ausweitung der Nato werten. Ähnlich wie in dem jüngst veröffentlichten chinesischen Positionspapier zur Ukraine gab es weiter keine Kritik an dem russischen Angriffskrieg.