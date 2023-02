Xi Jinpings zwölf Punkte zum Ukraine-Krieg : Was China mit seinem Positionspapier bezwecken will

In zwölf Punkten hat Xi Jingping (r.) nun zu Gesprächen aufgerufen zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland und dessen Präsident Wladimir Putin. Foto: AP/Alexei Druzhinin

Analyse Berlin/Düsseldorf Mit Spannung wurden Chinas Vorschläge für ein Ende des Krieges in der Ukraine erwartet. Jetzt liegt ein Positionspapier der chinesischen Regierung in zwölf Punkten vor. Was ist von den Vorschlägen zu halten?