Kämpfe in Luhansk : Ukraine ordnet Rückzug aus Sjewjerodonezk an

Ein ukrainischer Soldat steht während schwerer Kämpfe an der Front in Sjewjerodonezk in einer zerstörten Wohnung. Foto: Oleksandr Ratushniak/AP/dpa

Sjewjerodonezk Lange wurde um Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk gekämpft. Nun erhielten die ukrainischen Soldaten den Befehl, sich in neue Positionen zurückzuziehen. Die Stadt ist damit komplett in russischer Hand.

„Es ist jetzt eine Situation, in der es keinen Sinn macht, in zerschlagenen Stellungen auszuharren“, so Hajdaj. Die Zahl der Toten würde dann stark steigen. „Deshalb haben unsere Verteidiger, die dort sind, bereits den Befehl erhalten, sich in neue Positionen zurückzuziehen und von dort aus normale, vollwertige Militäroperationen durchzuführen.“ Den Angaben des Gouverneurs zufolge sind in Sjewjerodonezk mittlerweile bis zu 90 Prozent der Häuser zerstört.