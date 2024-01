Konflikte Ukraine: UN-Hilfswerk warnt vor schwieriger humanitärer Lage

Nach Angaben Grandis gehen die Vereinten Nationen von 3,7 Millionen Binnenflüchtlingen in der Ukraine und weiteren 6,3 Millionen Flüchtlingen in anderen Ländern aus. „Zehn Millionen Menschen leben nicht in ihrem Zuhause“, sagte der Hochkommissar. Zu ihnen zählten auch 1,3 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen in Russland. Dies sei die von der Regierung in Moskau gemeldete Zahl. Der Zugang des UNHCR zu ihnen sei „sehr beschränkt, aber nicht null“. Durch Besuche und Telefonate habe man Kontakt zu 70.000 bis 80.000 Menschen gehabt.