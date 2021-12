Russlands Präsident : Ukraine und Gas: Putin stellt sich Fragen von Journalisten

Moskau Vor einem Jahr stellte sich Kremlchef Putin bei seiner Jahrespressekonferenz Fragen. Nun geht es in eine neue Runde. Bei solchen Auftritten teilt er gern gegen den Westen aus. Heute wieder?

Wie immer kurz vor dem Jahreswechsel nimmt der Kremlchef in Moskau (10.00 Uhr MEZ) mehrere Stunden lang zu den verschiedensten Themen Stellung. Die Liste an Fragen ist auch in diesem Jahr lang: Was sagt Putin zu den neuen Spannungen im Ukraine-Konflikt? Was zur gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten nach dem Urteil im sogenannten Tiergarten-Mord? Was zum anhaltenden Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2?