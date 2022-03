Russische Invasion : Ukraine versucht Evakuierung aus Mariupol

Wohnhäusern stehen nach Beschuss beschädigt am Stadtrand von Mariupol. Es soll erneut versucht werden, Menschen aus der Stadt zu evakuieren. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Kiew Zehntausende sind immer noch in verzweifelter Lage in der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Immer wieder scheiterte die Evakuierung. Kann es diesmal klappen?

Es sollte ab dem Morgen eine russische Feuerpause gelten, um Menschen zu retten und Hilfe in die Stadt zu bringen. Frühere Evakuierungsversuche aus Mariupol waren teils gescheitert. Ob es diesmal klappen würde, war zunächst unklar. „Wir tun alles Mögliche dafür, dass die Busse heute nach Mariupol gelangen und die Menschen abholen, die es noch nicht aus der Stadt heraus geschafft haben“, sagte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. In der weitgehend zerstörten Großstadt am Asowschen Meer sollen sich noch mehr als 100.000 Menschen befinden.