Ukraine-Krieg Ukrainische Drohnen treffen russische Treibstofflager

Die Ukraine verteidigt sich seit fast zweieinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Dabei sind die mittlerweile in großen Schwärmen eingesetzten Drohnen für die Ukraine ihre wichtigste Waffe mit höherer Reichweite. Die Schäden in Russland durch diese Angriffe stehen aber in keinem Verhältnis zu den Verheerungen durch russische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen in der Ukraine.