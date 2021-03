Gaspipeline : Ukrainischer Premier warnt vor Folgen von Nord Stream 2

Schlepper ziehen das russische Rohr-Verlegeschiff „Fortuna“ auf die Ostsee. Das Spezialschiff wird für Bauarbeiten an der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Der Widerstand gegen die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 kommt vor allem aus den USA. Doch auch die Ukraine ist deutlich verärgert - und warnt nun vor möglichen Folgen.

„Sollte Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden, erzielt Russland höhere Einkünfte, mit denen Moskau unter anderem seine Aggressionen gegen die Ukraine finanziert“, sagte Schmygal dem „Handelsblatt“ (Montag). „Das heißt: Mit der Pipeline stärkt Europa die russische Aggression. Das kann nicht im Interesse der EU liegen.“ Schmygal erwartet sich demnach vom Treffen der EU-Außenminister am Montag ein „entschlossenes und einheitliches Signal gegenüber Moskau“. Die Sanktionen gegen Russland sollten nicht nur verlängert werden, sie müssten vielmehr in Zukunft „klarer, deutlicher und vor allem härter“ werden.