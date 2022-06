Krieg in der Ukraine : Umfassende Medizin-Unterstützung für die Ukraine

Krieg in der Ukraine

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (r) trifft sich in Lwiw mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wiktor Ljaschko. Foto: Thomas Koehler/Photothek.De/BMG/dpa

Lwiw Gesundheitsminister Lauterbach reist nach Lwiw in der Westukraine - und hat einiges im Gepäck für das kriegsgeschüttelte Land. Aufgebaut werden sollen etwa Zentren für Schwerstverletzte.

„Dies ist der Beginn einer andauernden Zusammenarbeit“, sagte Lauterbach bei einem Besuch in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg). „Wir werden alles tun, was wir können, um Sie zu unterstützen in diesem ungerechtfertigten, unmenschlichen und barbarischen Krieg.“ Russland hatte das Nachbarland Ende Februar überfallen.