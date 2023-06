Naturschutz Umweltministerien befürchten Verzögerung von EU-Umweltgesetz

Noch steht ein Beschluss zu dem Gesetz auf der Tagesordnung für ein EU-Umweltministertreffen am Dienstag. Für Freitag war vorgesehen, dass die Botschafter der EU-Staaten aber noch mal über das Thema sprechen. Es wäre „ein verheerendes Signal“, wenn die EU-Staaten weitere Zweifel an dem Vorhaben äußern würden, das wesentlich für die Klima- und Umweltziele der EU sei, heißt es in dem von Lemke verschickten Brief.