Ukraine : UN: 140.000 Menschen in Region um Charkiw brauchen Hilfe

Ukrainische Soldaten verteilen Lebensmittel an an die Einwohner von Isjum. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Genf Die ukrainische Armee hat die russischen Truppen aus der Region um die Großstadt Charkiw zurückgedrängt. Doch die humanitäre Lage dort ist weiter angespannt, heißt es von den Vereinten Nationen.

In den jüngst zurückeroberten Gebieten um Charkiw in der Ukraine sind nach UN-Schätzungen rund 140 000 Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die meisten hätten kaum Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, Gas, Strom und medizinischer Versorgung, sagte ein Sprecher des UN-Nothilfebüros (OCHA) am Freitag in Genf. In der Stadt Isjum seien von den einst 46.000 Einwohnern noch etwa 8000 bis 9000 Menschen vor Ort. Sie seien zum Überleben auf dringende Hilfe angewiesen.