Menschenrechte UN-Bericht: Immer mehr Menschen weltweit in Hunger-Notlage

Die meisten Hungernden lebten im vergangenen Jahr in der Demokratischen Republik Kongo (25,8 Millionen), gefolgt von Nigeria, dem Sudan und Afghanistan. Gemessen am Anteil der Hungernden an der Gesamtbevölkerung war die Lage am schlimmsten im Gazastreifen, wo eine Untersuchung im Dezember 2023 zeigte, dass sich sämtliche Bewohner in den höchsten drei Kategorien der Skala befanden. Dahinter lagen der Südsudan, Jemen und Syrien, wo mehr als die Hälfte der Menschen in akuter Notlage waren.