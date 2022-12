Naturschutz : UN-Chef auf Weltnaturgipfel: „Frieden mit Natur schließen“

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, hält eine Rede bei der Eröffnungszeremonie der 15. Tagung des Weltnaturgipfels. Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press via AP/dpa

Montreal Die Teilnehmer des Weltnaturgipfels in Montreal erhoffen sich verbindliche Abkommen für den Artenschutz. Die Zeit drängt. Der UN-Generalsekretär findet drastische Worte.

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Teilnehmerstaaten des Weltnaturgipfels in Kanada zum „Friedensschluss mit der Natur“ und einem starken Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf der Erde aufgerufen. „Wir führen Krieg gegen die Natur“, sagte Guterres am Dienstag in Montreal bei der Eröffnungsfeier des Gipfels. „Bei dieser Konferenz geht es um die dringende Aufgabe, Frieden zu schließen.“