Vereinte Nationen : UN-Chef fordert stärkeren Kampf gegen Corona und Klimawandel

New York UN-Generalsekretär António Guterres sieht die Welt an einem Scheideweg. Beim Auftakt der Generaldebatte der Vereinten Nationen findet er deutlich Worte zum Klimaschutz und der Impfstoffverteilung.

„Ich bin hier, um Alarm zu schlagen: Die Welt muss aufwachen“, sagte Guterres am Dienstag zum Beginn der 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. „Wir stehen am Rande des Abgrunds und bewegen uns in die falsche Richtung. Unsere Welt war noch nie in größerer Gefahr und noch nie gespaltener. Wir stehen vor der größten Kaskade von Krise unserer Lebenszeit.“