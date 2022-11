COP27 : UN-Generalsekretär: „Sind auf dem Highway zur Klimahölle“

Scharm el Scheich Bei der Weltklimakonferenz haben die Beratungen über nächste Schritte im Kampf gegen die Klimakatastrophe begonnen. Zu Beginn wendet sich UN-Generalsekretär Guterres mit einem eindringlichen Appell an die Teilnehmer.

Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten hat UN-Generalsekretär António Guterres in düsteren Worten vor den Folgen der Erderhitzung gewarnt. „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle - mit dem Fuß auf dem Gaspedal“, sagte Guterres in einer Rede vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs in Scharm el Scheich.