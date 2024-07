UN-Gericht: Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Recht

Israel · Den Haag (dpa) - Die israelische Siedlungspolitik in besetzten palästinensischen Gebieten verstößt nach Auffassung des höchsten UN-Gerichts gegen internationales Recht. Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig, stellt der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einem Rechtsgutachten fest.

19.07.2024 , 16:08 Uhr

Die israelische Siedlungspolitik in besetzten palästinensischen Gebieten verstößt nach Auffassung des höchsten UN-Gerichts gegen internationales Recht. (Archivbild) Foto: Lina Selg/ANP/dpa





Die Verlesung des Gutachtens dauert noch an. © dpa-infocom, dpa:240719-930-178911/1

(dpa)