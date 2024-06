Klimakonferenz in Bonn UN-Klimachef: „Können es uns nicht leisten zu stolpern“

UN-Klimachef Simon Stiell hat die Teilnehmer der jährlichen UN-Klimakonferenz in Bonn zu verstärkten Anstrengungen insbesondere in der Frage der finanziellen Unterstützung für ärmere Länder aufgerufen. „Wir können es uns absolut nicht leisten, in den nächsten zehn Tagen zu stolpern“, sagte der grenadische Politiker am Montag zu Beginn einer zehntägigen Konferenz. „Es ist klar, dass die Klimaschutz-Maßnahmen in einem viel, viel schnelleren Tempo erfolgen müssen.“ Das Bonner Treffen mit etwa 6000 Experten aus aller Welt soll bis zum 13. Juni die nächste Weltklimakonferenz im November in Baku vorbereiten.