UN UN-Nothilfe: Humanitäre Katastrophe im Sudan

Der Sprecher des UN-Nothilfebüros OCHA in Genf erklärte, dass bürokratische Vorschriften die humanitäre Unterstützung erschwerten. Es fehle zudem auch an Geld: Lediglich 26 Prozent des Spendenaufrufs für den Sudan in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar (2,4 Mrd. Euro) seien bisher gedeckt.