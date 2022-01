Raketentest : UN-Sicherheitsrat: Nordkorea erhöht Gefahr der Eskalation

New York Nach einem Raketentest Nordkoreas haben Länder des UN-Sicherheitsrats Sorge bezüglich einer weiteren Destabilisierung der Region geäußert. Nun soll es einen weiteren Raketenabschuss gegeben haben.

Die Schritte der Autokratie in Pjöngjang „erhöhen das Risiko von Fehleinschätzungen und Eskalationen“, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Irlands und Albaniens zusammen mit Japan. Jeder neue Raketenstart fördere nicht nur die Waffenprogramme des abgeschotteten Landes, sondern erweitere auch die Möglichkeiten illegaler Waffenverkäufe Nordkoreas überall auf der Welt.