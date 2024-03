Krieg in Nahost UN: Vergewaltigungen bei Hamas-Terror glaubwürdig

In einem bislang unveröffentlichten Bericht des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA werfen wiederum ehemals gefangene Palästinenser Israel Misshandlungen in Gefängnissen vor. Hunderte Freigelassene hätten UNRWA von „systematischen Demütigungen“ berichtet, sagte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini am Vorabend in New York. Laut der „New York Times“ geht es darin um Misshandlungen, denen Gaza-Bewohner „aller Altersgruppen“ in Haftanstalten in Israel ausgesetzt gewesen seien. Die Misshandlungen hätten dazu gedient, „Informationen oder Geständnisse zu erpressen, um einzuschüchtern und zu demütigen und um zu bestrafen“.