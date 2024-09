Diplomatie UN-Vollversammlung fordert Rückzug Israels

New York · 124 Staaten stimmen in New York für eine UN-Resolution, die den Druck auf Israel zum Rückzug aus besetzten Gebieten erhöht. Dabei dürfte es jedoch bleiben.

18.09.2024 , 17:41 Uhr

Traditionell mit großer Mehrheit für palästinensische Anliegen: Die UN-Vollversammlung Foto: Manuel Elias/UN Photo/dpa





Mit einer deutlichen Mehrheit von 124 Stimmen fordert die UN-Vollversammlung den Rückzug Israels aus besetzten Palästinensergebieten innerhalb eines Jahres. 43 Staaten - darunter Deutschland - enthielten sich bei der Abstimmung einer entsprechenden Resolution im größten UN-Gremium mit 193 Mitgliedsstaaten. Israel selbst sowie die Vereinigten Staaten stimmten zusammen mit zwölf weiteren Ländern gegen die Beschlussvorlage, die völkerrechtlich nicht bindend ist. Einige Staaten stimmten nicht ab. © dpa-infocom, dpa:240918-930-236457/1

(dpa)