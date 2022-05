Menschenrechtsverletzungen, Gewalt und Konflikte : UN: Weltweit mehr als 100 Millionen Vertriebene

Flüchtlingsschicksal: Afghanische Familien sind in einer Einrichtung des UNHCR in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gestrandet. Foto: AP/Rahmat Gul

Genf Erstmals sind laut den Vereinten Nationen mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht vor Menschenrechtsverletzungen, Gewalt und Konflikten. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und andere bewaffnete Konflikte hätten erheblich zu der Entwicklung beigetragen, so das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf.