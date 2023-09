New York UN-Woche startet mit Entwicklungsgipfel, Unruhe durch Moskau

Zunächst blieb unklar, wie die anderen Länder auf den Brief reagieren werden und ob eine Annahme der Erklärungen in Gefahr ist. Bei dem Gipfel zu den UN-Nachhaltigkeitszielen wird heute auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Der SPD-Politiker nimmt im zweiten Jahr in Folge an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York teil, die am Dienstag startet und eine Woche dauert. Mit Spannung wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet, der ebenfalls heute in Manhattan ankommen dürfte.