Russischer Angriffskrieg : Ungarn will wohl Verlängerung von EU-Sanktionen blockieren

Ungarn will wohl Verlängerung von EU-Sanktionen blockieren

Brüssel Geplante EU-Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill hat Ungarn bereits verhindert. Nun will Budapest auch dafür Sorgen, dass Sanktionen gegen Oligarchen aufgehoben werden.

Ungarn droht nach Angaben von EU-Diplomaten mit einer Blockade der Verlängerung von Sanktionen gegen Russland. Wie mehrere Beamte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag berichteten, will das Land mit dem Vorgehen erzwingen, dass die Strafmaßnahmen gegen drei russische Oligarchen aufgehoben werden. Konkret handele es sich dabei um Alischer Usmanow, Pjotr Awen und Viktor Raschnikow.

Usmanow und Awen werden von der EU zu den Oligarchen mit besonders engen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gezählt. Berichten zufolge habe Usmanow als Strohmann für Putin gedient und seine geschäftlichen Probleme gelöst, heißt es im Sanktionsbeschluss, den die EU am 28. Februar wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefasst hatte. In Deutschland ist Usmanow unter anderem als Besitzer einer Villa am Tegernsee und als früherer Präsident des Fecht-Weltverbandes FIE bekannt.