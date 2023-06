Brüssel Ungarns EU-Ratspräsidentschaft in Gefahr

In der Resolution wurde betont, dass sich die Situation des Rechtsstaats in den letzten Jahren merklich verschlechtert hat. Ein Beispiel dafür sei die Verabschiedung von Gesetzen ohne ausreichende Kontrolle durch das Parlament. Das Europäische Parlament forderte nun die Mitgliedsländer auf, eine "angemessene Lösung" zu finden. Das Parlament könne sonst auch geeignete Maßnahmen ergreifen, hieß es in der Resolution.