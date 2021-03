Europäisches Parlament : Ungarns Regierungspartei Fidesz verlässt endgültig die EVP

Die Beendigung der Fidesz-Mitgliedschaft in der EVP und in deren Fraktion folgte auf jahrelangen Streit. Foto: John Thys/AFP Pool/AP/dpa

Budapest/Brüssel Die Wege scheiden sich. Die Vize-Vorsitzende der ungarischen Fidesz-Partei sagt zum Abschied „Tschüss!“. Die Europäische Volkspartei ist um ein - wenn auch problematisches - Mitglied ärmer.

Dies geht aus einem Brief des Fidesz an die EVP hervor, dessen Eingang die christdemokratische Parteienfamilie der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigte. EVP-Präsident Donald Tusk reagierte erleichtert - hätte diesen Schritt aber gerne schon viel früher gesehen.